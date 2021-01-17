Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подвергся массированным DDos-атакам в воскресенье, 17 января.- На протяжении двух часов сайт подвергается постоянным массовым DDos-атакам, специалисты ведут работы по восстановлению его нормальной работы, - сказал источник ТАСС.На данный момент войти на официальный сайт ведомства не представляется возможным, на ресурсе отображается сообщение о проведении технических работ.Накануне в пресс-службе управления ФСИН по Москве сообщили, что17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный блогер Алексей Навальный. Ранее сообщалось, что 27 ноября в России против Навального было возбуждено розыскное дело, а спустя два дня ФСИН объявила его, который к тому моменту на родине так не появился, в федеральный розыск.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Берлинского пациента» Родина приняла холодным задержаниемВ Шереметьево при минус 22 по Цельсию сел самолет, в котором вместе с 30 журналистами сопровождения прилетел из Германии известный блогер-оппозиционер (подробности)