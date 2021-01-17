За сутки в мире специалисты выявили наличие коронавирусной инфекции в организме у еще 683 тысяч человек. Об этом 17 января сообщила Всемирная организация здравоохранения.Таким образом, общее количество случаев инфицирования covid-19 на планете за все время пандемии превысило отметку в 93,19 миллиона,Из данных организации также следует, что количество летальных случаев возросло почти на 12,9 тысячи, превысив 2,01 миллиона.Как писал сайт kp.ru, российские ученые уже создали вакцины от коронавируса, сейчас в стране продолжается вакцинация граждан от covid-19. По словам иммунолога Николая Круючкова, стоит помнить, что если вы захотите узнать о выработке антител после вакцинации, то нужно проверять строго иммуноглобулины IgG к S-антигену коронавируса - именно на этот фрагмент вируса дает иммунную реакцию прививка «Спутник V».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВакцинация от коронавируса: нужно ли делать прививку, если есть антителаПродолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о вакцинации вместе с иммунологом, кандидатом медицинским наук Николаем Крючковым (подробности)