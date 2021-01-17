Российский нападающий хоккейной команды \\"Вашингтон\\" Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличившись тем самым в гостевом матче регулярного чемпионата против \\"Питтсбурга\\".В результате игра на льду завершилась со счетом 4:3 (по буллитам) в пользу \\"Питтсбурга\\".Стоит отметить, что российских спортсмен отличился с передачи Евгения Кузнецова на 15-й минуте. В составе \\"Вашингтона\\" шайбы в ворота соперника забросили Ник Дауд (13) и Никлас Бекстрём (31).В коллективе \\"Питтсбурга\\" голами отметились Эван Родригес (1), Колтон Севьюр (23) и Маркус Петтерссон (33). В серии буллитов Овечкин, Кузнецов и Евгений Малкин не реализовали свои попытки.Эта игра для Овечкина стала третьей по счету в текущем сезоне. 35-летний спортсмен сейчас занимает восьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ.