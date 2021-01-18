Отец внезапно решил отказаться от подписи свидетельства о рождении своего ребенка, после того, как увидел имя новорожденного.Сообщается, что последнее решение, как назвать малыша, принимала мать новорождённого. Однако больше всего новоиспеченного папу неприятно удивило в графе \\"имя ребенка\\" полное совпадение с именем бывшего парня своей девушки, мамы малыша. Р- Я сказал ей, что не намерен подписывать никаких документов на ребенка, пока она не поменяет имя на то, о котором мы с ней договаривались, - приводит слова отца The Sun.