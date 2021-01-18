В России объем самого крупного государственного контракта в рамках госпрограмм составил 127,6 миллиардов рублей. Об этом сообщается в материалах на портале \\"Госрасходы\\", запущенном Счетной палатой РФ.- Самый крупный контракт был заключен в 2020 году на семь лет между госкорпорацией \\"Росатом\\" и судостроительным комплексом \\"Звезда\\". За 127,6 миллиарда рублей в рамках госпрограммы \\"Развитие атомного энергопромышленного комплекса\\" будет построен головной атомный ледокол \\"Лидер\\", - сообщает ведомство.