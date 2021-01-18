Следственный комитет России выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц.- Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать - если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений - всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца. <...>. Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов, - отметила Леоненко изданию. Об этом сообщила зампредседателя СК РФ Елена Леоненко в интервью газете \\"Известия\\", опубликованном 18 января.