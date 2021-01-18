Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал, что Джо Байден, избранный на пост президента США, в рамках внешнеполитического курса будет в большей степени \\"использовать\\" Украину против России. Об этом он заявил в интервью изданию \\"Украина.ру\\" .- Скорее он (Джо Байден) задействует Украину как один из козырей Америки против России. В том числе, будет активизировано военное взаимодействие между США и Украиной, то есть будет усилена поддержка со стороны Штатов украинских вооруженных сил, - высказал предположение Пушков.Также он не исключает, что в дальнейшем Вашингтон может поступить иначе и решит дистанцироваться от Украины.