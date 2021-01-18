В России сотрудниками Следственный комитет РФ за год предотвращается до 20 нападений на учебные заведения, которые готовят подростки Об этом рассказала зампредседателя ведомства Елена Леоненко.- За год предотвращается до 20 подобных случаев. Кто-то нашел пособие по изготовлению взрывчатки, изучал его, но не купил ни одного общедоступного компонента. Важно понимать, что в большинстве случаев преступления несовершеннолетних удается предотвратить на стадии их подготовки, - сообщила Леоненко \\"Известиям\\".