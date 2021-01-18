Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин предупредил о факторе, который значительно влияет на организм, в результате чего у человека увеличивается риск заражения коронавирусом на 250%.- Сон и иммунитет - это практически синонимы. Однако при сокращении сна у человека резко падает иммунитет, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более чем 250%. Сон очень важен, поскольку он обеспечивает наш иммунитет, - рассказал Калинкин радиостанции \\"Говорит Москва\\".