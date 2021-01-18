В России за оставление места ДТП автомобилистам грозят серьезные неприятности - их лишают водительских прав на срок от года до полутора лет или же сажают под административный арест на срок до 15 суток. Однако бывают случаи при которых водитель может покинуть место аварии.В ГИБДД пояснили, что оставить место столкновения автомобилист может, если участниками аварии стали только две машины и в результате ДТП никто не пострадал. Об этом пишут \\"Известия\\".Многие знают, что существует процедура Европротокола, которая позволяет оформить аварию самостоятельно и уехать без вызова инспекторов ГИБДД. Однако тут есть свои тонкости.В Российском союзе автостраховщиков (РСА) напомнили: если вам все же пришло извещение и в нем зафиксированы разногласия между участниками, то лимит выплаты по ОСАГО не будет превышать 100 тысяч рублей.А вот если автовладельцы не зафиксируют последствия аварии при помощи фото или видео, то в возмещении по полису ОСАГО будет отказано.