Эксперты-аналитики провели анализ и выяснили, какие вакансии в России на начало 2021 года считаются самыми высокооплачиваемымиТак, больше всего денег работодатели готовы предложить московским врачам-анестезиологам - их зарплата начинается от 300 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Superjob.Также в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий вошли такие, как работа ведущего программиста «1С» и Golang/Go разработчика в столице, на которых зарплата составляет 270 и 260 тысяч рублей соответственно.Заместителю главного инженера по производству и главному разработчику аналитических систем в столице готовы платить зарплаты в 253 и 250 тысяч рублей.Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что высокая зарплата по-прежнему остается главным признаком хорошей работы для россиян. Более двух третей респондентов назвали размер оклада решающим фактором при трудоустройстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБесплатные обеды и высокая зарплата: россияне описали работу мечтыРади высокого оклада люди готовы отказаться от возможностей самореализации (подробности)