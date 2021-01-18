Последние новости на утро 18 января 2021 года: Ученые сказали, как недосып влияет на заражение коронавирусом. По словам руководителя Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александра Калинкина речь идет о факторе, повышающим риск заражения коронавирусом на 250%. Им оказался всеми любимый сон, недостаток которого негативно сказывается на иммунитете. А тот в свою очередь перестает защищать от вирусов. По словам эксперта, \\"сон и иммунитет - практически синонимы\\". Именно поэтому вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, в разы выше.В России начинается массовая вакцинация граждан препаратами против коронавирусной инфекции. Ранее президент Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели (с 18 января) нужно переходить к массовой вакцинации всего населения, а также подготовить всю необходимую инфраструктуру.Российским водителям могут дать право ездить без прав. Обычно, если автомобилист забыл дома права, его могут оштрафовать на 500 рублей. Но уже в нынешнем году ситуация может измениться. kp.ru вместе с экспертами разбирался, что же изменится в привычной жизни водителей.Коронавирус коронавирусом, а грипп никто не отменял. Однако почему-то эпидемия этой заразы обошла Россию стороной. В том, почему так вышло kp.ru разбирался вместе со специалистами.В России сотрудниками Следственного комитета РФ за год предотвращается до 20 нападений на учебные заведения, которые готовят подростки. В большинстве случаев преступления несовершеннолетних удается предотвратить на стадии их подготовки.В России за оставление места ДТП автомобилистам грозят серьезные неприятности, вплоть до лишения прав. Однако бывают случаи, при которых водитель может покинуть место аварии. Эксперты пояснили, что оставить место столкновения автомобилист может, если участниками аварии стали только две машины и в результате ДТП никто не пострадал.