В США некоммерческая организация Coalition for a Safer Web (\\"Коалиция за более безопасный интернет\\") подала в суд на компанию Apple иск с требованием удалить из магазина App Store мессенджер Telegram передаёт The Washington Post.Издание отмечает, что НКО подала иск в Окружной суд США по Северной Калифорнии из-за экстремистских высказываний, которые распространяли пользователи мессенджера перед штурмом здания Капитолия. Истец указывает на то, что администрация мессенджера никак не пыталась остановить подобные призывы.Президент НКО Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг, ранее занимавший пост посла США в Марокко и пост представителя Белого дома, заявил изданию, что в Telegram есть антисемитский контент. Гинзберг подчеркнул своё право на обращение в суд с требованием соблюдать условия обслуживания. Отмечается, что в соответствии с ними в приложениях, размещённых в App Store, не должно быть сообщений, разжигающих ненависть или подстрекающих к насилию.