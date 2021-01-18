Риск заражения коронавирусом минимален во время крещенских купаний, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он также уточнил, что вирус реже передаётся на морозе, а во время ныряния в ледяную воду организм резко выбрасывает адреналин и другие элементы, стимулирующие иммунитет и способные защитить от заражения коронавирусом.- Резкий всплеск иммунитета на корню губит различные вирусы и бактерии. А на морозе вирус передается значительно реже. Это сводит в принципе почти на ноль шанс заразиться, - отметил Тимаков в беседе с РИА Новости.