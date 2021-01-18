Борьба с распространением коронавируса может привести к массовой вспышке грибка Candida auris среди пациентов, проходящих лечение в стационарах. Он устойчив к лекарствам и способен к быстрому внутрибольничному распространению. В большинстве случаев он способен привести к гибели пациентов в реанимации, сообщает газета \\"Известия\\" со ссылкой на исследование учёных отделения микробиологии Автономного университета Нуэво-Леон в Мексике.В издании также сказано, что риску больше всего подвержены пациенты, которым вводят катетеры и трубки для дыхания или кормления. Заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко объяснил изданию, что грибок Candida auris действительно опасен, поскольку его сложно распознать и диагностировать можно только в крупных центрах.