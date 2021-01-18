Большинство заражённых коронавирусом остаются заразными в течение восьми-девяти дней после появления симптомов болезни, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.- Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны, - отметила Вуйнович в интервью \\"Российской газете\\".