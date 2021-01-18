Врач и телеведущая Елена Малышева призвала россиян подумать о будущем пожилых родителей в публикации, посвящённой смерти художественного руководителя киножурнала \\"Ералаш\\" Бориса Грачевского.- У Бори был самый злокачественный рак на свете – меланома, очень много других серьезных болезней. Но он всегда искрился счастьем. Когда такие люди уходят, то думаешь что они ещё могли бы жить, - добавила ведущая в своём Instagram.Малышева обратилась к россиянам с напоминанием о важности пройти вакцинацию от коронавируса для людей из группы риска: пожилых старше 65 лет, страдающих от ожирения, сахарного диабета, хронических заболеваний почек, лёгких и сердца.Напомним, как сообщал ранее сайт KP.ru, Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом 27 декабря 2020 года. Через два дня его состояние резко ухудшилось и его перевели в реанимацию с поражением более 75% лёгких. 7 января стало известно, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в состояние медикаментозной комы. 14 января Борис Грачевский умер на 72-м году жизни.