Действующий президент США Дональд Трамп планирует объявить о помиловании около 100 человек 19 января, накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщает телеканал CNN, уточнив, что Трамп не планирует помиловать самого себя.CNN уточняет, что Трамп изначально планировал объявить о помиловании одной группы людей в конце прошлой недели, а затем о помиловании второй группы осуждённых во вторник, 19 января. Президенту пришлось изменить планы из-за беспорядков и штурма Белого дома, проведённого его сторонниками. Теперь, по сообщениям канала, глава Белого дома помилует сразу 100 человек во вторник, 19 января. На 20 января запланирована инаугурация Джозефа Байдена.