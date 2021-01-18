Врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал в своём Telegram-канале видео, в котором он купается в ледяной прорубе в двадцатиградусный мороз.Процитировав отрывок из стихотворения Николая Гумилёва «Сонет», доктор отметил, что граждане стали скучно жить и посоветовал не сидеть по домам.«На улице 22 градуса, хорошая температура для купания. Все на реку, все на улицу!» - заявил он.В подписи к своему видео Мясников отметил, что в этом году зима удалась, и выразил надежду на то, что пандемию удастся победить.«В этом году зима удалась, не так, как в 20-м! Может и эпидемию победим!», - отметил врачНапомним, ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков оценил риск заражения коронавирусом минимален во время крещенских купаний. Он уточнил, что вирус реже передаётся на морозе, а во время ныряния в ледяную воду организм резко выбрасывает адреналин и другие элементы, стимулирующие иммунитет и способные защитить от заражения COVID-19.