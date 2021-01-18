В ходе торгов на открытии Московской бирже в понедельник, 18 января 2021 года, курс рубля ослабел по отношению к доллару и евро.Согласно данным торговой площадки, американская валюта подорожала на 0,49 процентов, и поднялась до 74 рублей. Евро по отношению к рублю укрепился на 0,51 процента и подорожал до 89,37 рубля.Индекс Мосбиржи на открытии торгов также снижается. Он потерял 0,3 процента, индекс РТС - 0,15 процента.Напомним, ранее сайт kp.ru писал о прогнозе эксперта по поводу изменения курса доллара в начале 2021 года. По мнению аналитика, в январе текущего года мы увидим рост стоимости как доллара, так и евро. По его словам, драйверы, которые обеспечивают рост российской валюты, почти исчерпали себя. Он прогнозирует стоимость американской валюты в районе 75-76 рублей.