Врач и телеведущий Александр Мясников уверен, что новости о побочных эффектах вакцины от коронавирусной инфекции производства компании Pfizer увеличивают ряды противников вакцинации.«Мы сами активно плодим ряды противников вакцинации», - написал он в своем Telegram-канале.Мясников наполнил, что «не проходит и дня» о новостях про побочные эффекты, среди которых о тяжелые аллергические реакции от вакцины Pfizer в Израиле, или смерти после вакцинации этим препаратом в Норвегии.«Только люди все эту информацию про осложнения от вакцины Пфайзер экстраполирует на все вакцинацию от КОВИД в целом! … Если говорить людям, что молоко \\"Аленушка\\" полезное, а молоко \\"Буренушка\\" может убить - большинство решит: ну его это молоко вообще, не буду я его пить, никакое, раз так опасно!», - отметил МясниковСпециалист рассказал, что к нему ежедневно обращаются люди, которые сомневаются в необходимости вакцинации. Он советует пациентам сделать прививку от COVID-19, однако ему в ответ напоминают новости про «какие-то жуткие осложнения», а на уточнение, что речь о другой вакцине, «неопределенно хмыкают».Мясников призвал «перестать множить ряды» противников вакцинации внутри страны, и отметил, что в России прививают вакциной не Pfizer.«У нас есть своя вакцина. Значительно более проверенная и надёжная», - добавил он.