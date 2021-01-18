Новую мутацию коронавируса обнаружили на юге Германии во время вспышки инфекции в клинике города Гармиш-Партенкирхен, расположенной в федеральной земле Бавария.Как передает газета Muenchner Merkur, в больнице заразились 73 человека. Заболели как сотрудники, так и пациенты. У троих из заразивших установили неизвестный до сих пор штамм коронавирусной инфекции.Для дальнейшего исследования анализы были направлены в берлинскую клинику «Шарите». Эксперты выяснили, что люди действительно заболели новой вариацией, однако пока специалисты не знают, каковы ее особенности.По данным берлинской клиники, в настоящее время в мире зафиксировано более 12 тысяч мутаций коронавируса.Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство вывило почти 1,5 тысячи мутаций коронавирусной инфекции в России. Однако, по ее словам, они не сильно отличаются друг от друга. Незадолго до этого Всемирная организация здравоохранения предупредила о появлении все новых штаммов коронавируса В ВОЗ объяснили это высокими темпами распространения вируса.