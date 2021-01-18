Президент России Владимир Путин до среды, 20 января, ожидает доклада о социальных выплатах в двойном размере медицинским работникам, которые боролись с коронавирусной инфекцией в праздничные дни. Об этом говорится на сайте Кремля.В перечне поручений правительству прописана установка выплат в двойном размере медработникам, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией, в выходные и праздничные дни в период до 10 января 2021 года включительно.Соответствующий доклад кабмина должен быть подготовлен до среды, 20 января, ответственный за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин.Напомним, накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о результатах государственной поддержки медикам, работающим в «красной зоне». По его словам, выплаты за декабрь получили почти 700 тысяч медработников, помогающим больным коронавирусам. Общий объем господдержки врачам составил более 21 миллиарда рублей.Незадолго до этого глава правительства сообщил, что государство дополнительно выделит для поддержки медиков 10 миллиардов рублей, а регионам закупят дополнительный медтранспорт.