Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Facebook фотографию таксы Николаса. В 2017 году она участвовала в эксперименте по дыханию под водой. С тех пор она живёт в доме Рогозина.Напомним, 19 декабря 2017 года, Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост заместителя председателя правительства, показал президенту Сербии Александру Вучичу разработки Фонда перспективных исследований, среди которых была жидкость, которой можно дышать. Таксу Николаса для демонстрации открытия погрузили в колбу, заполненную жидкостью.- Пёс живёт счастливой собачьей жизнью. Заслужил. Что касается дальнейшей разработки технологии, надо спрашивать Григорьева, гендира Фонда, - написал Дмитрий Рогозин в своём Facebook.Он также добавил, что выступает против демонстрации экспериментов на животных.- Не знаю, какой идиот решил это показать. Я сам \\"собачник\\", мне такие опыты не нравятся, хотя осознаю их необходимость ради спасения человеческих жизней. Тем более никто при опыте не пострадал, - добавил глава Роскосмоса.Ранее сайт KP.ru рассказывал, что комментируя проведённый эксперимент, Рогозин отметил необходимость подобных открытий \\"для создания технологий спасения людей, чтобы таких трагедий как гибель \\"Курска\\" больше не было\\".