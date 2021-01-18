На ближайшем этапе Кубка мира по биатлону в составе сборной России произойдут перемены. Об этом в понедельник, 18 января, сообщила пресс-служба СБР. После успешного выступления на этапах Кубка IBU в главной команде будет вновь Татьяна Акимова, которая до этого ранее имела опыт пребывания в первой сборной страны. При этом, помимо нее состав пополнят Ольга Мощенкова и Илья Гаврилов. А вот из главной команды на Кубок IBU поедут Екатерина Носкова, Наталья Гербулова и Игорь Малиновский.Почему так решили поступить тренеры нашей команды? Об этом лично сказал Валерий Польховский, который является главным тренером сборной:- Мы внимательно следим за прогрессом наших резервистов. У каждого из них есть шанс попасть в главную команду, но для этого им надо показать себя на уровне Кубка IBU, - говорит он в интервью пресс-службе СБР.Говоря же о каждом из биатлонистов, Польховский дал всем характеристики:- Татьяна Акимова выступила в Арбере выше всяких похвал и заслужила право вернуться на орбиту Кубка мира. Анастасия Шевченко, которую в Антхольце хотели видеть многие болельщики сборной России, пока остается соревноваться на Кубке IBU, где она будет гарантированно набираться международного опыта. То же самое можно сказать и о Кариме Халили, который был лучшим в резервной мужской команде.Ближайший этап Кубка мира состоится в Антхольце, а вот участникам Кубка IBU не надо будет никуда переезжать - соревнования пройдут в немецком Арбере.