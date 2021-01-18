Председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим объяснила, как уберечь от мошенников персональные данные и почему особенно опасно, если в руки преступника попадают сведения о СНИЛС.- Чаще всего именно номер СНИЛС и другие персональные данные граждан используют для мошенничества с пенсионными накоплениями, преступники распоряжаются сбережениями граждан, могут перевести их в негосударственный фонд. Интерес преступников в том, что подобные организации выплачивают мошенникам вознаграждение за каждое перечисление, - отметила адвокат.Пострадавший долгое время не догадывается, что его деньги хранятся в другом месте, часто под менее выгодный процент.Если же в руках у преступников окажутся все данные с документов жертвы, то он может получить доступ к порталу Госуслуг, где узнать о недвижимости, машинах и другой собственности.- Часто пенсионеры становятся жертвами преступников. Они получают сообщения, где указан их номер СНИЛС и уведомление о крупной единовременной выплате. Для перечисления пособия нужно оплатить комиссию, именно на это рассчитывает мошенник, - отмечает в беседе с ФАН Ольга Сулим.Эксперт отметила, что часто мошенники пытаются выведать данные о СНИЛС не только по телефону, но и лично. Они приходят домой, представляются сотрудниками ПФ РФ, придумывают разные предлоги, чтобы заполучить документ.Юрист отметила, не стоит никому сообщать данные своих документов. Запомните, сотрудники ПФР не ходят по домам, тем более, не проводят опросы по телефону. Если же нужна консультация данной службы, то лучше всего обратиться в отделение.Стоит отметить, что в 2020 году с мошенничеством столкнулся каждый второй россиянин. преступники активизировались и активно пытаются заполучить персональные данные людей и сведения об их банковских картах, пишет газета \\"Известия\\".Ранее обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда вычисляла банды телефонных мошенников на зонах. Бытует мнение, что чаще всего под видом банковских работников россиянам звонят люди, находящиеся на зонах.