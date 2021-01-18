В России за минувшие сутки выявили 22 857 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на понедельник, 18 января 2021 года, общее число заразившихся за все время пандемии в стране возросло до 3 591 066 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.Согласно представленным данным, за прошедшие 24 часа наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 3679. В тройке лидеров также остаются Санкт-Петербурге (3287) и Московская область (1381). Однако во везде отмечается снижение по числу заболевших.Среди новых инфицированных около 11 процентов не имели клинических проявлений заболевания. Также, за минувшие сутки зафиксировали 471 летальный исход, а выздоровело 18 333 человека. За весь период пандемии жертвами COVID-19 в России стали 66 037 заболевших, всего вылечились 2 978 764 пациента.