Заявлениями о задержании Алексея Навального западные страны пытаются отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.«Западным политикам нужна история с Навальным, чтобы отвлечь внимание от кризисов дом», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.По словам министра, элита Запада пытается решать собственные проблемы в поисках внешних врагов в России, а также Китае и Иране.«Мы видим, как сейчас ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального ... С радостью, потому что это позволяется западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», - отметил он.Напомним, в воскресенье, 19 января, Навальный вернулся в Россию. ФСИН официально подтвердила задержание Алексея Навального. Как сообщили в ведомстве, он был задержан как объявленный в розыск. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.В 2014 года блогер был осужден на три с половиной года условно за хищения в фирмах «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» с испытательным сроком на пять лет.