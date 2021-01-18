Россия видит прямой отклик стран мира на предложения сотрудничества по вакцине от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив открытость Москвы к такому сотрудничеству.«Мы видим позитивный отклик на те предложения, которые Российский фонд прямых инвестиций делает зарубежным партнерам для организации лицензионного производства», - сказал глава МИД РФ в ходе своей пресс-конференции в понедельник, 18 январяЛавров напомнил, что в августе президент России Владимир Путин, анонсируя регистрацию первой в мире вакцины «Спутник V», отметил, что Москва максимально открыты для сотрудничества в вопросах поставки и производства вакцины.Напомним, ранее «Спутник V» был зарегистрирован в Аргентине, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, а также Парагвае, также партию препарата закупила Венгрия