Западные страны и США пытались использовать ситуацию с пандемией коронавируса, чтобы оказывать больше давления и вмешательства во внутренние дела других стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.- Некоторые наши западные коллеги, прежде всего Соединенные Штаты и их ближайшие союзники, пытались использовать ситуацию для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, не легитимных действий введением ограничительных односторонних рестрикций, но и в других формах вмешательства во внутренние дела многих стран. В том числе, кстати, и нашего ближайшего соседа - Белоруссии, - отметил глава российского МИД на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.