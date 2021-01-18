Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя блокировку аккаунтов американского лидера Дональда Трампа, отметил, что «это все от лукавого», а власти США грубо провалили обязанность предоставлять гражданам свободный доступ к информацииЛавров отметил, что в данном деле речь идет не о самом главе Белого дома, а том, что государство грубо провалилось по выполнению обязательств обеспечения доступа к информации.«Когда сообщали, это же не американское правительство перекрыло кислород для тех, кто был признан этими всеми платформами источником недобросовестной, недостоверной информации, а, дескать, корпорации-то не подписывали никаких пактов. Это все от лукавого», - заявил дипломат в ходе пресс-конференции.Глава МИД РФ также напомнил, что в пактах и решениях ОБСЕ, которые западные страны не устают цитировать, говорится об обязанности государства обеспечивать на своей территории свободный доступ к информации каждому человеку.Напомним, ранее Twitter, Facebook и Instagram приняли решение закрыть доступ к аккаунту главы Белого дома на постоянной основе по причине «опасности новых призывов к насилию» и «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». В свою очередь американский лидер на странице аккаунта штаба в Twitter написал о том, что их «не заставят замолчать». После такого соцсеть заблокировала и аккаунт штаба. Накануне Facebook и Instagram приняли решение восстановить заблокированные аккаунты президента США, однако об угрозах в свой адрес рассказал глава популярного у сторонников Трампа приложения