Саммит лидеров пяти стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН пройдёт, как только позволит ситуация с распространением коронавируса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава МИД также напомнил, что с инициативой провести саммит выступил ранее президент России Владимир Путин.- Как проявление стремления к такому диалогу, вы знаете о нашей инициативе - инициативе президента Путина провести саммит пяти государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН. Все остальные лидеры членов \\"пятёрки\\" позитивно отреагировали на такое предложение, - отметил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.Министр добавил, что \\"к сожалению, пандемия не позволила\\" организовать саммит ранее, однако российские власти уверены в необходимости личного присутствия лидеров всех пяти стран-участниц.Сергей Лавров сообщил, что Москва рассчитывает на проведение встречи, \\"как только эпидемиологическая ситуация позволит\\".