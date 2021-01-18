С 1 марта в России вступят в силу изменения в федеральный закон № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств». Теперь прохождение ТО будет фиксироваться фотографиями при въезде и выезде из сервисной станции.Помимо этого, должны быть отражены координаты места проведения ТО, время начала и окончания процедуры. А все сведения о диагностике внесут в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО), которую ведет МВД. Сведения будут разниться пять лет.В Российском союзе страховщиков рассказали, что диагностические карты тоже изменят свой вид. Они станут электронными, будут завизированы усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта, проводившего исследование.На бумажном носителе документ можно получить только в случае запроса водителя, он пригодится для выезда за границу.В случае, если водитель не прошел процедуру, то ему грозит штраф в 2 тыс. рублей.- Сейчас штрафы за отсутствие техосмотра на владельцев легковых автомобилей не распространяются. Надеемся эта мера подстегнет более ответственно подходить к содержанию авто, — отметил в беседе с «Известиям» заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.В случае, если окажется, что диагностическая карта фиктивная, то она будет отозвана. Тоже самое ждет документы, выданные неаккредитованными союзом автостраховщиков операторами. Такие организации не могут вносить сведения в систему ЕАИС ТО.Проверить подлинность своей карты можно в базе ЕАИСТО на официальном сайте системы.- Если вдруг окажется, что сведений о карте нет, то нужно сделать новую. Причем с решением данного вопроса лучше поторопиться. С 1 марта нагрузка на операторов возрастет в разы и образуются очереди, - заключили в РСА.Ранее сообщалось, что МВД РФ с 1 марта начнет аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей некоторых россиян.Это возможно в том случае, если сотрудники органов внутренних дел выяснят, что техосмотр на самом деле не проводился, пишет ФАН.