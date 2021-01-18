Последние события в Соединённых Штатах показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят конституцию, сами определяя свои права, что вызывает озабоченность. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.«Полдюжины человек, создавших свои технологические империи, даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своем государстве. Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят конституцию своих государств», - заявил глава МИД РФ, отметив, что это было видно на примере США.Комментируя действия администраций социальных сетей, в том числе блокировку аккаунтов американского лидера Дональда Трампа, Лавров заявил, что терпимость к многообразию становится чертой, которую очень быстро утрачивают западные страныКак писал сайт kp.ru, комментируя блокировку Трампа, министр напомнил, что в пактах и решениях ОБСЕ, которые западные страны не устают цитировать, говорится об обязанности государства обеспечивать на своей территории свободный доступ к информации каждому человеку.«Этот принцип доступа к информации просто был растоптан недавно в США, при ошеломленном молчании или невнятных комментариях со стороны американских союзников», - отметил он