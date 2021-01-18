У России нет оснований возбуждать уголовное дело из-за инцидента с Алексеем Навальным. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, указав на то, что в анализах блогера не было обнаружено боевых веществ.«Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований по нашему законодательству возбуждать уголовное дело, что бы нам кто об обратном ни говорил», - сказал министр в ходе пресс-конференции.Лавров также заявил, что задержание Алексея Навального относится к компетенции правоохранительных органов, и речь идет о выполнении российских законов.«Случай с Навальным приобрел внешнеполитическое звучание искусственно и совершенно неправомерно. Все, что происходит с Навальным в связи с его возвращением, задержанием относится к компетенции правоохранительных органов», - отметил он.Как писал сайт kp.ru, в ходе пресс-конференции Лавров отметил, что заявлениями о задержании Навального Запад пытается отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, западным политикам нужна история с российским блогером.Напомним, в воскресенье, 19 января, Навальный вернулся в Россию. ФСИН сообщила, что он был задержан как объявленный в розыск. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. В 2014 году блогер был осужден на три с половиной года условно за хищения в фирмах «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» с испытательным сроком на пять лет.