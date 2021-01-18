Высокие зарплаты за работу в дистанционном режиме ожидают не только IT-специалистов, чей заработок всегда чаще остальных отраслей выше среднего, но и сотрудников call-центра или онлайн-школы.Сервис Работа.ру составил рейтинг позиций на удалёнке с зарплатой выше 100 тысяч рублей. Так, вознаграждение до 100 тысяч рублей в месяц ожидает преподавателя физики в онлайн-школе. В его обязанности входит проведение вебинаров и открытых занятий, подготовка презентаций, домашних заданий и скриптов к занятиям, а также написание полезных постов по своему предмету, сообщает РИА Новости.120 тысяч рублей в месяц ожидает продюсера онлайн-курсов, а на зарплату в 180 тысяч рублей могут рассчитывать IT-специалисты и операторы call-центра. Для первых предлагают позицию Backend-разработчика и разработчика .Net в сфере разработки ПО для клиентской поддержки, а второй должен звонить клиентам из готовой базы мобильных номеров автовладельцев и приглашать их на бесплатную диагностику автомобиля.