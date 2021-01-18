Ответ ФРГ на российские запросы по политику Алексею Навальному — это отписка, нужен ещё один запрос, заявил во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава МИД также напомнил, что России до сих пор не передали никаких вещественных доказательств якобы отравления Навального и причастности к этому Москвы.- Струсили, наверное, но не надо из России делать лиц с недостаточным умственным развитием, - добавил российский министр.Сергей Лавров напомнил, что задержание российского политика остаётся вопросом правоохранительных органов, и речь идёт о выполнении российских законов.- Здесь никаких вопрос в МИД быть не может. Речь идет о выполнении российских законов. Если в некоторых других странах выполнение своих собственных законов считается чем-то второстепенным по сравнению с достижением каких-то геополитических целей, то это их проблемы. В нашем случае правоохранительные органы свою позицию сформулировали, и формулировали эту позицию очень долго, с августа, - объяснил глава МИД России.Напомним, как сообщал сайт KP.ru, вчера, 17 января, Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию. Его задержали в аэропорту, сразу после прохождения паспортного контроля.Политик оставался в Германии с августа 2020 года, поскольку проходил лечение в клинике Шарите, куда был транспортирован после приступа на борту самолёта Томск-Москва 20 августа. Тогда рейс совершил экстренную посадку в Омске, где Навального госпитализировали и ввели в медикаментозную кому.