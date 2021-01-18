Цены на авиабилеты за границу могут прибавить от 10 до 50 процентов. Подорожание произойдет в 2021 году. Такой прогноз дают в Общественном совете при Минтрансе.Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что авиакомпании будут стараться заработать на международных поездках. Цены значительно превысят те, что были до пандемии.- Мы прогнозируем, что стоимость вырастет от 10% до 50%. Но люди вряд ли вообще поедут, пандемия. Пустой борт гонять за границу не очень приятная вещь, — пояснил Зотов в беседе с NEWS.ru.Тем не менее, стоимость авиабилетов формируется за счет спроса. Представители авиакомпаний признаются, что кризис в авиаотрасли продолжится и в 2021 году. Перевозчики готовятся к длительному отсутствию интереса клиентов, а значит, не подорожанию, а, наоборот, снижению тарифов, пишет газета \\"Известия\\".По итогам 11 месяцев 2020-го пассажиропоток российских компаний, по данным Росавиации, снизился на 46,2% и составил 64,1 млн пассажиров. 2020 год запомнится, как самый убыточный за всю новейшую историю авиации.