Москва обеспокоена тенденциями политики Запада, в особенности Вашингтон, по подрыву международной безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава МИД РФ напомнил о 75-летие Организации Объединённых Наций. По его словам, на фоне таких юбилеев, «глубокое беспокойство» вызывают «продолжающиеся очень нахрапистые» действия Вашингтона и большинства их западных союзников. Лавров заявил, что своими действиями они нацелены на то, чтобы «подорвать архитектуру международной жизни, опирающуюся на ООН, на её устав», а также «в целом предавать забвению классические формы и нормы международного права»Лавров отметил, что политические элиты ряда государств используют искусственное нагнетание международной обстановки для достижения собственных целей, выискивая врагов среди таких стран, как Россия, Венесуэла, Иран, Китай, Северная Корея и другие, для завоевания политических очков