Министр иностранных дел России Сергей Лавров не ожидает перемен в отношении к России со стороны США при вступлении в должность избранного президента США Джо Байдена. При этом Лавров полагает, что методы продвижения американского лидерства будут отличаться от стратегии действующего президента США Дональда Трампа.- Если коротко: не ждём радикальных перемен, но, конечно, наверное, методы продвижения американского лидерства, так сказать, будут несколько иными, - заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.Глава российского МИД также заявил, комментируя возможное назначение Тони Блинкена на пост госсекретаря США и Виктории Нуланд на пост его заместителя, что это позволит начать работу над многими предложениями российско-американской повестки \\"без большого перерыва и без раскачки\\".Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции, что западные страны и США пытались использовать ситуацию с пандемией коронавируса, чтобы оказывать больше давления и вмешательства во внутренние дела других стран.