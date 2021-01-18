Ранение Вашингтона не зафиксировать в своих доктринах отказ от ядерной войны говорит о многом и многое определяет. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что новой американской администрации не следует подписывать заявление недопустимости ядерной войны.Лавров подчеркнул, что такое решение является «не просто капризом» Биллингсли или какого-либо американского политика, а представляет отражение доктринальных установок, которые в доктринах США по применению силы, ядерного оружия закрепляются на сегодняшний день.«Понижение уровня боезарядов с расчетом на то, что они могут использоваться как оружие на поле боя, и отказ зафиксировать в доктрине, что ядерное оружие применяется только в ответ на нападение на США, эти доктринальные нюансы о многом говорят», - сказал глава МИД РФ в ходе своей пресс-конференции.По словам министра, сейчас Москве важно понять, кто и как, в итоге, будет определять позицию Вашингтона в сфере стратегических наступательных вооружений, в том числе неядерных.Как писал сайт kp.ru, в ходе своей пресс-конференции Лавров выразил мнение, что политика Вашингтона в отношении России вряд ли измениться при вступлении в должность избранного президента США Джо Байдена. При этом глава МИД РФ считает, что методы продвижения американского лидерства будут отличаться от методов Дональда Трампа