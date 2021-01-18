Линия доминирования американского государства и образа жизни, а также сдерживание России и Китая останутся во внешнеполитической повестке дня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом глава МИД полагает, что манеры США в отношении России станут вежливее при новой администрации.- Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня, там уже они рассуждают — \\"как нам сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка,\\" - объяснил глава МИД России на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2020 году.Лавров также заявил, что надеется на создание вокруг избранного президента США Джо Байдена профессиональной, а не пропагандистской команды. Кроме того, Москва ожидает от новой администрации США конкретных предложений по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).- Наша позиция хорошо известна, она остается в силе, - отметил глава российского МИД.