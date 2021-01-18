Туристы пока не смогут отдыхать в Финляндии, Индии, Катаре и Вьетнаме, несмотря на возобновление авиаперевозок в эти страны.Как уточняет АТОР, въезд в данные государства возможен только по рабочей, учебной, а также гуманитарной визам. Кроме того, страны могут посещать дипломаты, эксперты, бизнес-менеджеры и высококвалифицированные рабочие. Хельсинки и Катар также разрешили въезд для транзитных пассажиров.Правительство Финляндии также планирует ввести с пятницы, 22 января, ещё больше ограничения по въезду в страну. Об этом сообщил представитель финского Министерства внутренних дел Эриикка Костинен, отметив, что страна «определенно не откроется для туризма в ближайшем будущем»«Напротив, в эту пятницу наше правительство планирует принять решение о новых ограничениях на въезд в Финляндию. Разрешены только необходимые деловые поездки и перевозка грузов», - приводит РИА Новости слова представителя ведомства.