Суд приговорил аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова к шести годам колонии за нападение на офис политической партии в 2018 года в московском районе Ховрино.Нападение произошло в январе 2018 года, когда неизвестные разбили окно в офисе политической партии, а также бросили в помещение дымовую шашку. Видео акции позднее появилось в интернете. Следствие считает, что к инциденту причастен аспирант МГУ, который не признавал вину и заявлял, что ему «фабрикуют дело».По версии обвинения, молодой человек «является активным членом незарегистрированного леворадикального анархического движения \\"Народная самооборона\\", ставящего своей целью неконституционную смену власти путем организации в Москве массовых беспорядков по сценарию оранжевых революций».Защита намерена обжаловать приговор. Об этом сообщила адвокат аспиранта Светлана Сидоркина.