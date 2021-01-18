Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переболел коронавирусную инфекцию. По его словам, он перенес болезнь в лёгкой форме, и у него сейчас есть антитела. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал, отвечая на вопрос, планирует ли он прививаться от COVID-19.«У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию. Но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку», - рассказал министр в ходе пресс-конференции в понедельник, 18 января.Лавров уточнил, что услышал совет о том, что переболевшим коронавирусом следует делать прививку только вчера. «Буду советоваться с врачами», - добавил он.Напомним, накануне директор центра Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что переболевшему коронавирусной инфекцией все равно нужно привиться. Однако он уточнил, что если уровень антител высокий, то достаточно одного укола. По его словам, ставить прививку можно через два-три месяца после выздоровления.