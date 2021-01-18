К концу прошлой недели рубль смог укрепиться даже несмотря на то, что цена на нефть несколько понизилась. Особенно укрепление рубля можно было заметить на фоне евро, заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.«За долгие российские праздники рубль пропустил впечатляющее ралли нефти, а теперь как будто принялся догонять этот рост, но слегка опоздал», - цитирует эксперта «Российская газета».Аналитик добавил, что сообщения о новом пакете поддержки экономики США на 1,9 трлн долларов и ряд корпоративных отчетов не смогли справиться с преобладание продаж на фондовых рынках. Такой пакет поддержки, несомненно, окажет влияние на курсы валют в среднесрочной перспективе, однако в краткосрочной перспективе рынки лишь окажутся под давлением череды слабых данных из США, из-за которых и планируется принять новые меры поддержки.На фоне всего этого рублю предстоит пройти непростое испытание на текущей неделе, отметил аналитик.«Пробуксовка мировых рынков заставляет ожидать, что на этой неделе USDRUB будет курсировать вокруг 73 или даже обосноваться выше у 74. EURRUB в свою очередь может получить локальную поддержку покупателей на спаде к 88», - отметил эксперт.Напомним, ранее ЦБ опубликовал курсы валют на вторник, 19 января. По данным регулятора, доллар снизится на 43 копейки, курс от ЦБ составит 73,97. Евро же, наоборот, немного подорожает и будет стоить 89,33 рубля, передает «Свободная пресса».