Россия продолжит добиваться от международных структур конкретных действий в ситуации с гонениями на журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава МИД отметил, что Россия должна не просто заявлять о своём неприятии таких нарушений, но и вовлекать в решение ситуации международные механизмы.- Мы делали представления и в ООН, и в ОБСЕ, и в Совет Европы, продолжим эту работу. Когда у нас есть неоспоримые факты грубейшего нарушения свободы СМИ, да ещё и с угрозой завести уголовное дело, те механизмы, которые существуют в ООНовских правозащитных форматах, не могут оправдать то, что делают с вами, - уточнил Сергей Лавров во время ежегодной пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии.Напомним, как сообщал сайт KP.ru, русскоязычным латвийским журналистам, работающим для изданий Baltnews.lv и Sputnik Латвия предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. В декабре у них прошли обыски. Их могут ожидать денежные штрафы или тюремное заключение.