Больше половины россиян сообщили, что, в основном, чувствуют себя хорошо. Такие данные показал опрос, в ходе которого респондентов попросили оценить свое самочувствие по пятибалльной шкале, где 1 - очень хорошее, 2 - хорошее, 3 - удовлетворительное, 4 - плохое, 5 - очень плохое.Еще треть опрошенных назвали свое самочувствие удовлетворительным. При этом, согласно исследованию, самыми здоровыми считают себя россияне в возрасте до 25 лет, а вот после 45 лет самочувствие у многих начинает ухудшаться, передает «Российская газета».Также опрос показал, что существенной разницы между самочувствием городских жителей и жителей деревни почти не наблюдалось. Зато от региона состояние здоровья зависит достаточно сильно. Самыми здоровыми оказались жители Кавказа. Во время проведения опроса свое самочувствие, как очень хорошее, чаще оценивали жители Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарской республики.Также хорошим счет самочувствие назвали москвичи, жители Калмыкии, Сахалина, Томской области и Краснодарского края.А вот не довольны своим здоровьем казались проживающие в Курской и Липецкой областях. Именно они чаще остальных говорили, что чувствуют себя плохо.