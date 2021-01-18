Вице-президент Samsung Electronics и фактический глава группы компаний Samsung Group Ли Чжэ Ёна был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы в ходе пересмотра дела о даче взятки окружению бывшего главы Республики Корея Пак Кын Хе. Такое решение вынес суд в Сеуле в понедельник, 18 января.Как передает агентство Yonhap, вице-президенту Samsung были предъявлены обвинения в подкупе Чхве Сун Силь, приближенной экс-главы Республики Корея. По версии следствии, Ли Чжэ Ён пытался получить содействие правительства для приобретения контроля над Samsung Group, фактическим руководителем которой он позже стал.Обвинение полагает, что размер взятки составило около 29,8 миллиарда вон (27,4 миллиона долларов).Ранее Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала был объявлен импичмент в 2017 году. Ее приговорили к 22 годам заключения. Тогда же был арестован и Ли Чжи Ен.