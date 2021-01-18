В США полиция арестовала 36-летнего жителя Калифорнии, который три месяца провёл в аэропорту Чикаго из-за страха вернуться в родной штат и заразиться коронавирусом, передаёт телеканал NBC5Chicago.Полиция также сообщила, что Адитья Сингх прилетел в Чикаго 19 октября. С этого дня он поселился в зоне безопасности международного аэропорта О'Хара. 16 января его задержали после того, как на просьбу показать удостоверение личности он показал жетон, потерянный одним из сотрудников аэропорта в октябре. Мужчина рассказал, что ел ту еду, которой делились с ним другие пассажиры.Адвокат Сингха, предоставленный государством, рассказала, что мужчина сейчас не работает и живёт в пригороде Лос-Анджелеса. У него есть магистерская степень в сфере гостиничного бизнеса. Пока непонятно, почему скрываться от коронавируса он решил именно в аэропорту Чикаго.Адитья Сингх обвиняется в незаконном проникновении на запрещенную территорию и мелкой краже.